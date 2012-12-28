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сегодня, 09:59

Пострадавшие от ботулизма подали иски в суд о компенсации морального вреда

В середине лета в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Казани были госпитализированы более 300 человек с признаками ботулизма.

Заразившиеся ботулизмом после употребления салата с фасолью от «Кухни на районе» подали первые иски к продававшему блюдо сервису «Самокат». Пострадавшие требуют до 2 млн руб. на человека, — передает РБК.

В Дорогомиловский районный суд Москвы 12 сентября 2024 года поступил первый иск к ООО «Умный ритейл» (бренд «Самокат») «о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью», следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы. Исковое заявление подано в связи с отравлением фасолью в салате «Лобио» от «Кухни на районе», — рассказал директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов.

«По данному делу был быстро получен отказ от ответчика удовлетворить наши требования на досудебном этапе, поэтому иск подали одним из первых», — уточнил Фельдман. Аналогичное заявление, по его словам, было подано истцом в Дорогомиловский суд и к ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»).

С конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» в суд по делу об отравлении ботулизмом было подано пять исков от потерпевших, сейчас ожидается регистрация дел, — отметил юрист. Всего планируется подать 30 исков, «так как по основной массе пострадавших удалось достичь соглашения на досудебном этапе», добавляет Фельдман: «На данный момент мы находимся на завершающей стадии претензионного этапа, где стараемся достичь соглашений по отдельным потерпевшим». РБК направил запрос в «Самокат» и в «Кухню на районе».

Суммы исков варьируются от 250 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от множества переменных, — объясняет Фельдман. «Одна из статей таких убытков — сумма утраченных заработков наших клиентов», — уточнил представитель Destra Legal. Кроме того, на размер требований влияет субъективная оценка своих моральных и физических страданий самими потерпевшими. Все требования основываются на судебной практике по таким делам, подчеркивает юрист.

«Но резонанс от ущерба и его уникальность для современной России — считалось, что социально-гигиенические условия для массового распространения ботулизма исчезли еще в XX веке, — дают нам право истребовать больше, чем обычно в такой категории дел», — добавил Фельдман. Отдельное требование, на котором защита акцентирует внимание, — взыскание штрафа в пользу потребителя (назначается за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в том случае, если суд их удовлетворил, и составляет 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя).

В августе группа из более 20 потерпевших планировала обратиться в суд за компенсацией морального вреда в размере от 100 тыс. до 2 млн руб. на человека в зависимости от тяжести выявленного заболевания и его последствий, а также от потерянного дохода во время лечения и расходов на лекарства.

«Кухня на районе» уже выплатила отравившимся компенсации на сумму около 3 млн руб. «Но не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, поэтому через суд решили взыскать больший размер компенсаций», — поясняли в Destra Legal.

Массовое отравление готовой едой от сервисов доставки произошло в середине минувшего лета. Так, в июне более 300 человек в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Казани были госпитализированы с признаками ботулизма. В июле число заразившихся выросло до 417, из них двое скончались. Все пострадавшие употребляли в пищу салат с фасолью «Лобио» от «Кухни на районе», говорила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
ботулизм
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