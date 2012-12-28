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сегодня, 16:32

Регионы подготовились к отопительному сезону на 75-95%

Уровень готовности регионов к отопительному сезону 2024/2025 составляет от 75% до 95%. Об этом «Известиям» сообщили в региональных органах ЖКХ. Редакция направила запросы во все субъекты страны, ответили более 30.  

Полностью готовыми к новому отопительному сезону оказались Сахалин и Чукотка. В Дагестане, по результатам отчетов, представленных муниципальными образованиями на 1 сентября 2024 года, готовность объектов к сезонной эксплуатации в среднем по республике составляет 75%.  

В Коми к отопительному сезону подготовлено 95% жилого фонда, 94% котельных, испытано 100% тепловых сетей, 85% из которых были заменены.  

В Забайкальском крае уровень технической готовности находится на уровне 80%.  

«Отопительный сезон в северных районах начался еще в начале сентября, а с 18 — в большинство районов начало поступать тепло», — сообщили в региональном министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.  

Почти в каждом субъекте признали, что причиной аварий в прошлом отопительном сезоне стал высокий износ инфраструктуры.  

отопительный сезон
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