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В России
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сегодня, 16:30

Производство духов в России выросло в 2,5 раза

Большая часть предложения на рынке парфюма в России приходится на отечественных производителей. По итогам июля доля российских компаний составила уже 62%, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

На поставки из-за границы приходится 38%, в июле они сократились в сравнении тем же периодом годом ранее на 4%. Об этом говорится в исследовании Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») по маркированному рынку этой категории товара.  

«Производство всей парфюмерии в России выросло за год на 28,4%: если в январе-июле 2023 года было произведено только 46,4 млн флаконов, то за этот же период 2024-го показатель составил 59,5 млн флаконов. Наибольший рост производство у духов — в 2,5 раза», — пояснила «Известиям» руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.  

Согласно результатам исследования, первое место в России по производству парфюма занимает Центральный федеральный округ. В нем по данным на июль было выпущено 4,5 млн штук продукции, что составляет 57,8% от общего объема производства. На втором месте Приволжский федеральный округ, где за это же время произведено 2,09 млн штук продукции (26%).  

Большего всего за это время в России выпустили духов — 2,8 млн штук. Их рост производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 157%. По данным на июль, этот товар занимает 36,5% от общего объема производства парфюма в стране.  

На втором месте туалетная вода — выпущено 2,7 млн штук, ее доля в общем производстве парфюма в стране составила 34,3%. При этом ее выпуск снизился на 16%.  

Замыкает рейтинг парфюмерная вода — 2,1 млн тыс. штук с долей рынка 26,9%. Ее производство, напротив, увеличилось на 20%.  

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