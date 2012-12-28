В Липецке стартовал волонтёрский проект «ЭКОВолна РВК»

В Липецке дан старт волонтёрскому проекту Росводоканала «ЭКОВолна РВК», цель которого – объединить усилия в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду.

Его участниками стали более 70 горожан – сотрудники водоканала, общественники, студенты липецких колледжей – металлургического, а также транспорта и дорожного хозяйства.

«Росводоканал активно развивает волонтёрскую деятельность и вместе с тем поддерживает экологические проекты и инициативы. В этом году мы запустили масштабный всероссийский экологический проект «ЭКОВолна РВК». Его главная цель – поддержка экологии и объединение наших сотрудников. Для группы компаний это новый инновационный формат, и мы надеемся, что "ЭКОВолна" станет традиционным мероприятием, к которому ежегодно будет присоединяться все большее количество участников», - подчеркнул руководитель направления по внутренним коммуникациям ГК «Росводоканал» Семён Рабкин.





Акция проходила в форме командообразующего мероприятия на берегу реки Воронеж в районе дамбы. Участники, разделившись на четыре команды, выполняли различные задания, которые предполагали в том числе и уборку прибрежной территории. По итогам прохождения испытаний присуждались баллы. Их наибольшее количество собрала команда липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства.









«Экология – одна из самых важных тем для РВК-Липецк. Наше предприятие является социально ответственным работодателем. Помимо того, что мы вовлекаем наших сотрудников в участие в волонтерских акциях, связанных с экологией, мы также привлекаем общественные организации, студентов профильных колледжей к экологической повестке. Мы очень рады, что нам удалось внести пусть небольшой, но вклад в улучшение экологии нашего города», - отметила директор по персоналу Марина Шамаева.

Всего за несколько часов командообразующего мероприятия участники акции собрали более 400 кг мусора. Пустые бутылки, окурки, бытовые отходы – это неполный перечень того, что нашли на берегу.





«Такие мероприятия очень важны, потому что мы привлекаем волонтёров, различные организации, молодёжь. Люди, когда участвуют в подобных проектах, чувствуют свою причастность к общему делу, ценят свой труд и, конечно же, они будут передавать этот опыт своим детям и знакомым», - уверена главный консультант отдела охраны окружающей среды администрации Липецка Алла Попова.

Ежегодные очистки берегов от мусора – это лишь часть того, что РВК-Липецк делает для охраны окружающей среды. Сотрудники предприятия активно участвуют в городских субботниках, убирают парки и скверы, высаживают деревья. Формируют экологическую культуру водопотребления не только у взрослых, но и у школьников на уроках чистой воды, где учат детей экономить воду.