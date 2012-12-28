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В мире
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сегодня, 16:34
В Роспотребнадзоре держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Индии
В Индии от неизвестного заболевания умерли 15 человек.
Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. Ведомство держит на контроле сообщения о неизвестном заболевании в Индии, — говорится в пресс-релизе ведомства.
В сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база, имеются штаты подготовленных специалистов, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет максимально быстро выявлять риски и принимать дополнительные меры.
Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Уточняется, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
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