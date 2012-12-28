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сегодня, 15:46
Дом отравившейся семьи в Красноярском крае обрабатывали дихлофосом от мух
В квартире семьи из Красноярском крае, где от отравления погибли четверо детей, нашли химикаты, неизвестные вещества, а также антибиотики для животных.
Родители рассказали, что во время распыления средства дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин.
Ранее в региональном СК сообщали, что женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла.
Семья из шести человек отравилась вечером 20 сентября. Они съели пельмени и курицу, которые купили в местном магазине. Утром на следующий день у членов семьи появились признаки пищевого отравления.
Четверых детей — 6-летнюю, 11-летнюю, 12-летнюю девочек и 13-летнего мальчика — спасти не удалось. Их родители угодили в реанимацию и пришли в сознание утром 23 сентября.
По одной из версий, семья могла отравиться едой из магазина, по другой — во время варки пельменей кто-то из детей добавил в воду некий токсин, определить который пока не удалось. Вероятно, ребенок перепутал яд с приправами.
Ранее прокуратура рассматривала две версии произошедшего — отравление продуктами из местного магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества. Теперь к ним добавили третью версию — отравление продуктами собственного хозяйства. Уточняется, что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды, — передает РБК.
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