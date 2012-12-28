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Трамвайная концессия. Приоритет — запуск движения через Октябрьский мост в район Тракторного
В Грязях разбился 14-летний мотоциклист, а в Данковском районе 39-летний водитель «Фольксвагена»
В России
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54 минуты назад
В 2024 году Россию посетили свыше 2,3 миллиона иностранных туристов
Иностранцы массово устремились в Россию, с начала 2024 года страну посетили свыше 2,3 миллиона туристов из-за рубежа.
Важно продвигать новые туристические направления и поддерживать местное предпринимательство для роста экономического благосостояния, — заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев по итогам ежегодной встречи министров туризма «Группы двадцати» в бразильском городе Белена.
В министерстве отметили важность поддержки местного предпринимательства для роста экономического благосостояния.
Глава департамента МЭР посетил ежегодную встречу министров туризма «Группы двадцати» в городе Белена. Помимо стран «двадцатки» в мероприятии приняли участие представители из 16 приглашенных стран и международных туристских организаций. Стороны согласовали министерскую декларацию, в которой закреплены российские приоритеты и подходы к повышению качества туристкой инфраструктуры, цифровизации туристских продуктов и формированию программ продвижения.
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