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В России
56
54 минуты назад

В 2024 году Россию посетили свыше 2,3 миллиона иностранных туристов

Иностранцы массово устремились в Россию, с начала 2024 года страну посетили свыше 2,3 миллиона туристов из-за рубежа.

С начала 2024 года Россию посетили свыше 2,3 миллиона иностранных туристов, — сообщает Минэкономразвития РФ.

Важно продвигать новые туристические направления и поддерживать местное предпринимательство для роста экономического благосостояния, — заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев по итогам ежегодной встречи министров туризма «Группы двадцати» в бразильском городе Белена.

В министерстве отметили важность поддержки местного предпринимательства для роста экономического благосостояния.

Глава департамента МЭР посетил ежегодную встречу министров туризма «Группы двадцати» в городе Белена. Помимо стран «двадцатки» в мероприятии приняли участие представители из 16 приглашенных стран и международных туристских организаций. Стороны согласовали министерскую декларацию, в которой закреплены российские приоритеты и подходы к повышению качества туристкой инфраструктуры, цифровизации туристских продуктов и формированию программ продвижения.
туристы
иностранцы
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