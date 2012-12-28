Трамвайная концессия. Приоритет — запуск движения через Октябрьский мост в район Тракторного
В Грязях разбился 14-летний мотоциклист, а в Данковском районе 39-летний водитель «Фольксвагена»
Трамвайная концессия. Приоритет — запуск движения через Октябрьский мост в район Тракторного
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В России
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сегодня, 14:24
Свыше 770 жителей Курской области пропали с начала августа
Всего с начала августа поступило более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с близкими.
Он отметил, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников. По его словам, все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально.
Также за этот период сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.
Глава региона подчеркнул, что иногда поиски усложняются тем, что куряне, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации.
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