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ЦБ РФ выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»
Центральный банк России выпустил новые памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные мультфильму «Ежик в тумане».
Всего в тираж входят три монеты: из серебра номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей, — отмечается в пресс-релизе.
Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм, тираж монеты - 7 тыс. штук. На оборотной стороне - выполненное в рельефе цветное изображение героя мультфильма «Ежик в тумане», который стоит на холме на фоне пейзажа, окутанного туманом. Вверху слева по окружности имеется рельефная надпись «Ежик в тумане».
Монеты из недрагоценных металлов имеют форму круга диаметром 27 мм, их суммарный тираж - 1 млн штук. Изображение на оборотной стороне монет из стали и медно-никелевого сплава повторяют оборотную сторону серебряной монеты. Однако на стальной монете главный герой мультфильма изображен без цветового покрытия, а на монете из медно-никелевого сплава только ежик выполнен в цвете.
«Ежик в тумане» снят режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии «Союзмультфильм». Образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. Всего у картины более 40 наград.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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