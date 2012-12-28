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сегодня, 13:39

ЦБ РФ выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»

Центральный банк России выпустил новые памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные мультфильму «Ежик в тумане».

Банк России 23 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты «Ежик в тумане» серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные одноименному мультфильму, — говорится на сайте регулятора.

Всего в тираж входят три монеты: из серебра номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей, — отмечается в пресс-релизе.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм, тираж монеты - 7 тыс. штук. На оборотной стороне - выполненное в рельефе цветное изображение героя мультфильма «Ежик в тумане», который стоит на холме на фоне пейзажа, окутанного туманом. Вверху слева по окружности имеется рельефная надпись «Ежик в тумане».

Монеты из недрагоценных металлов имеют форму круга диаметром 27 мм, их суммарный тираж - 1 млн штук. Изображение на оборотной стороне монет из стали и медно-никелевого сплава повторяют оборотную сторону серебряной монеты. Однако на стальной монете главный герой мультфильма изображен без цветового покрытия, а на монете из медно-никелевого сплава только ежик выполнен в цвете.

«Ежик в тумане» снят режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии «Союзмультфильм». Образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. Всего у картины более 40 наград.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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