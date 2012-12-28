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В России
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сегодня, 12:54

IT-специалистам могут разрешить льготную ипотеку под 6%

Региональным айтишникам, работающим на московские компании, могут разрешить брать льготный жилищный кредит под шесть процентов.

В России обсуждают возможность разрешить IT-специалистам, которые живут в регионах, но работают на московскую компанию, брать льготную ипотеку под 6%, — рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, некоторая донастройка параметров возможна, если Минцифры решит, что это поможет более эффективно достичь поставленных целей. Такое изменение поможет поддержать региональные рынки жилья, — считают участники рынка. При этом к перегреву оно не приведет.

Однако Минфин сейчас консервативно относится к льготным кредитам, подчеркнул Иван Чебесков. Он уточнил: министерство не поддерживает любое расширение программ. Если же предложенные корректировки будут лишь немного изменять параметры или сужать программу, то мы их поддержим, — отметил замминистра финансов.

В последний раз правительство изменило условия IT-ипотеки в июле. Программу продлили до 2030 года, однако предельную ставку по ней подняли с 5 до 6% (ее уровень можно снизить за счет банковских и региональных льгот). Кроме того, по IT-ипотеке жилье больше нельзя купить в Москве и Санкт-Петербурге. Аккредитованная IT-компания, в которой работает специалист, тоже должна находиться в регионе. Также максимальная сумма займа теперь не может превышать 9 млн рублей.

После исключения из программы Москвы и Санкт-Петербурга объемы выдач кредитов по IT-ипотеке на банковском рынке кратно упали – с 30 млрд рублей в июле до 1,8 млрд в августе, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В то же время программа была перезапущена только в августе, уточнили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Там добавили: по новым условиям оформить IT-ипотеку могут сотрудники компаний, получающих налоговые льготы. Чтобы банки в этом убедились, организации должны передать согласие на раскрытие налоговой тайны. Количество IT-компаний, предоставивших эти сведения, ежедневно увеличивается, и растет количество человек, которые потенциально могут взять ипотеку. При этом подводить промежуточные результаты программы пока преждевременно. Необходимо дождаться одобрения всех заявок, сообщили в министерстве.

Ранее более половины распределённых средств по ИТ-ипотеке направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге — на эти регионы приходилось 50% выданных ипотек, подчеркнули в Минцифры. После изменений правил выдачи 1 августа фокус программы был перенаправлен на поддержку и сохранение кадров в регионах. При этом IT-специалисты, которые живут в регионах и работают в филиалах IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга, могут оформить льготную ипотеку, добавили в ведомстве.

Однако льгота все-таки перестала учитывать тех сотрудников, которые удаленно работают на столичные организации, а живут в других городах, — отмечают эксперты.

Специалистам, которые живут в регионах, но работают на московские компании, следует разрешить брать льготную ипотеку, — полагают специалисты.

Кроме IT, сейчас доступны и другие госпрограммы для покупки жилья. До 2030 года действует семейная ипотека — она позволяет взять кредит под 6%. В июле Минфин ужесточил условия — теперь льготную ссуду могут оформить только семьи с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно, с ребенком-инвалидом или с двумя несовершеннолетними детьми, но из малых городов численностью до 50 тыс. человек или из 35 регионов с низким уровнем строительства.
льготная ипотека
экономика
айтишники
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