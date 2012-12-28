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IT-специалистам могут разрешить льготную ипотеку под 6%
Региональным айтишникам, работающим на московские компании, могут разрешить брать льготный жилищный кредит под шесть процентов.
Однако Минфин сейчас консервативно относится к льготным кредитам, подчеркнул Иван Чебесков. Он уточнил: министерство не поддерживает любое расширение программ. Если же предложенные корректировки будут лишь немного изменять параметры или сужать программу, то мы их поддержим, — отметил замминистра финансов.
В последний раз правительство изменило условия IT-ипотеки в июле. Программу продлили до 2030 года, однако предельную ставку по ней подняли с 5 до 6% (ее уровень можно снизить за счет банковских и региональных льгот). Кроме того, по IT-ипотеке жилье больше нельзя купить в Москве и Санкт-Петербурге. Аккредитованная IT-компания, в которой работает специалист, тоже должна находиться в регионе. Также максимальная сумма займа теперь не может превышать 9 млн рублей.
После исключения из программы Москвы и Санкт-Петербурга объемы выдач кредитов по IT-ипотеке на банковском рынке кратно упали – с 30 млрд рублей в июле до 1,8 млрд в августе, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
В то же время программа была перезапущена только в августе, уточнили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Там добавили: по новым условиям оформить IT-ипотеку могут сотрудники компаний, получающих налоговые льготы. Чтобы банки в этом убедились, организации должны передать согласие на раскрытие налоговой тайны. Количество IT-компаний, предоставивших эти сведения, ежедневно увеличивается, и растет количество человек, которые потенциально могут взять ипотеку. При этом подводить промежуточные результаты программы пока преждевременно. Необходимо дождаться одобрения всех заявок, сообщили в министерстве.
Ранее более половины распределённых средств по ИТ-ипотеке направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге — на эти регионы приходилось 50% выданных ипотек, подчеркнули в Минцифры. После изменений правил выдачи 1 августа фокус программы был перенаправлен на поддержку и сохранение кадров в регионах. При этом IT-специалисты, которые живут в регионах и работают в филиалах IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга, могут оформить льготную ипотеку, добавили в ведомстве.
Однако льгота все-таки перестала учитывать тех сотрудников, которые удаленно работают на столичные организации, а живут в других городах, — отмечают эксперты.
Специалистам, которые живут в регионах, но работают на московские компании, следует разрешить брать льготную ипотеку, — полагают специалисты.
Кроме IT, сейчас доступны и другие госпрограммы для покупки жилья. До 2030 года действует семейная ипотека — она позволяет взять кредит под 6%. В июле Минфин ужесточил условия — теперь льготную ссуду могут оформить только семьи с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно, с ребенком-инвалидом или с двумя несовершеннолетними детьми, но из малых городов численностью до 50 тыс. человек или из 35 регионов с низким уровнем строительства.
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