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В России
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27 минут назад
Россельхознадзор выявил нарушения в магазине под Красноярском, где отравилась семья
Продуктовый магазин «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края работал с нарушениями ветеринарных требований.
Владелец магазина «Олимп», осуществляющий деятельность по адресу Красноярский край Назаровский район, п. Красная сопка, где были приобретены продукты питания семьей, предположительно пострадавшей после обеда курицей и пельменями, осуществлял деятельность с нарушениями ветеринарных требований, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что за 2024 год в адрес магазина на продукцию животного происхождения оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД).
В сообщении указано, что основной объем продукции поступал в магазин без ветеринарных сопроводительных документов. Часть из них признали неизвестного происхождения, без подтверждения безопасности.
В красноярском селе семья с четырьмя детьми отравилась, поужинав пельменями и курицей. Пострадавшие обратились к врачам, но оказалось слишком поздно. Из всей семьи остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание, — пишет Газета.ru.
Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.
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