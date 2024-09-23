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27 минут назад

Россельхознадзор выявил нарушения в магазине под Красноярском, где отравилась семья

Продуктовый магазин «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края работал с нарушениями ветеринарных требований.

Магазин «Олимп» в Назаровском районе осуществлял деятельность с нарушениями ветеринарных требований, — сообщает Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Владелец магазина «Олимп», осуществляющий деятельность по адресу Красноярский край Назаровский район, п. Красная сопка, где были приобретены продукты питания семьей, предположительно пострадавшей после обеда курицей и пельменями, осуществлял деятельность с нарушениями ветеринарных требований, — говорится в Телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что за 2024 год в адрес магазина на продукцию животного происхождения оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД).

В сообщении указано, что основной объем продукции поступал в магазин без ветеринарных сопроводительных документов. Часть из них признали неизвестного происхождения, без подтверждения безопасности.

В красноярском селе семья с четырьмя детьми отравилась, поужинав пельменями и курицей. Пострадавшие обратились к врачам, но оказалось слишком поздно. Из всей семьи остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание,  — пишет Газета.ru.

Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.
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