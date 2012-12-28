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2941
сегодня, 10:04
3

В Приморье медведь напал на отца и сына в дачном доме

Медведь ворвался в дачный дом и напал на 2 взрослых мужчин, трагедии избежать не удалось: отец и сын погибли.

В прошедшие выходные неподалеку от Лучегорска, в районе бывшего села Благовещенка Пожарского района Приморья медведь проник в дачный дом. Его жертвами стали двое взрослых мужчин. Отец и сын были растерзаны хищником, — сообщают в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Предположительно, это был крупный взрослый бурый медведь. В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотназдзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника, — говорится в сообщении ведомства.

Также стало известно, что за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, о чем никто своевременно не сообщил.
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Комментарии (3)

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Лариса
51 минуту назад
..ужас..всех жаль....там где есть опасность медвежьей атаки - нужно быть готовым..перестала ходить в лес после инфы о встрече с медведицей..
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Динар
сегодня, 10:29
Столько медведей стало благодаря гуманистам, что скоро спокойно в огород не выйдешь, не то что в лес.
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Таттяна
46 минут назад
А сколько их уже гуляет по Калужской области. В свободном доступе к людям. Ждут наверно беду очередную, меры нужно принимать. Про грибы уже никто и не думает пойти . Лишь бы не сожрал медведь. Меры когда будете принимать ???
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