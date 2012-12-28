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В России
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сегодня, 10:04
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В Приморье медведь напал на отца и сына в дачном доме
Медведь ворвался в дачный дом и напал на 2 взрослых мужчин, трагедии избежать не удалось: отец и сын погибли.
Предположительно, это был крупный взрослый бурый медведь. В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотназдзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника, — говорится в сообщении ведомства.
Также стало известно, что за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, о чем никто своевременно не сообщил.
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