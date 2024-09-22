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В мире
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46 минут назад
Сильный снегопад унес жизнь женщины в ЮАР
«Женщина застряла в такси, которое следовало по трассе «Йоханнесбург — Дурбан» и было вынуждено остановиться из-за снегопада», — рассказали журналисты о последствиях непогоды.
Автомобиль оказался в 30-километровой пробке. В салоне транспортного средства понизилась температура, и женщина скончалась от переохлаждения. При этом в публикации отмечено, что южноафриканские представители Красного креста пытаются помочь заблокированным автомобилистам, им раздают горячую еду.
Снегопад произошел сразу в нескольких провинциях ЮАР. По словам местных жителей, снега на этих территориях не было несколько лет.
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