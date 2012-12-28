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вчера, 11:11

В Турции перевернулся микроавтобус, пострадали 18 человек

В турецкой провинции Невшехир перевернулся микроавтобус, пострадали 18 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA. ЧП произошло по дороге из Каппадокии в Анталью.

"Микроавтобус перевернулся у города Аджигёль после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе", — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали 15 иностранных туристов, двое водителей и гид. Их госпитализировали.

Чуть позднее посольство России в Анкаре заявило, что в микроавтобусе находились находились девять россиян, они получили легкие травмы, им оказали первую помощь в больницах Невшехира.
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