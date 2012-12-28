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В мире
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вчера, 11:11
В Турции перевернулся микроавтобус, пострадали 18 человек
"Микроавтобус перевернулся у города Аджигёль после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе", — говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали 15 иностранных туристов, двое водителей и гид. Их госпитализировали.
Чуть позднее посольство России в Анкаре заявило, что в микроавтобусе находились находились девять россиян, они получили легкие травмы, им оказали первую помощь в больницах Невшехира.
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