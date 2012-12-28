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сегодня, 11:08
В Москве задержали мужчин на «Газели» со слитками золота
"Пресечен незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью свыше 18,5 млн рублей", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. Автомобиль марки "Газель" остановили около одного из домов по улице Симоновский Вал. В нем находились двое мужчин в возрасте 48 и 36 лет. Они выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета добровольно. Содержимое сумки направлено на исследование.
Экспертиза показала, что один из этих слитков является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди. Остальные слитки являются двухкомпонентными сплавами на основе золота и меди. В ведомстве отметили, что масса чистого золота составляет не менее 2,5 кг.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в крупном размере, организованной преступной группой).
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