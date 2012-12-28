Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Поджигатель беспрепятственно зашел на парковку, поджег машины, и спокойно вышел
Происшествия
В Липецкой области температура возвращается к сентябрьским значениям
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Информацию о грабящих ельчан дезертирах в полиции не подтвердили
Происшествия
Так получиЛОСЬ
Общество
Грязинец поджог дом своих соседей
Происшествия
Номер счета и номер карты – братья, но не близнецы
Общество
«Металлург» продолжил проигрывать и терять футболистов
Спорт
К липецким девушкам-волейболисткам вернулась страсть. С «Северянкой» рубились уже на славу
Спорт
Читать все
Поджигатель беспрепятственно зашел на парковку, поджег машины, и спокойно вышел
Происшествия
Грязинец поджог дом своих соседей
Происшествия
В Липецкой области температура возвращается к сентябрьским значениям
Погода в Липецке
«Металлург» продолжил проигрывать и терять футболистов
Спорт
Так получиЛОСЬ
Общество
Информацию о грабящих ельчан дезертирах в полиции не подтвердили
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
К липецким девушкам-волейболисткам вернулась страсть. С «Северянкой» рубились уже на славу
Спорт
Номер счета и номер карты – братья, но не близнецы
Общество
Читать все
В России
63
сегодня, 11:08

В Москве задержали мужчин на «Газели» со слитками золота

В Москве задержали двоих мужчин, которые на "Газели" перевозили золотые слитки стоимостью более 18,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Пресечен незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью свыше 18,5 млн рублей", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. Автомобиль марки "Газель" остановили около одного из домов по улице Симоновский Вал. В нем находились двое мужчин в возрасте 48 и 36 лет. Они выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета добровольно. Содержимое сумки направлено на исследование.

Экспертиза показала, что один из этих слитков является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди. Остальные слитки являются двухкомпонентными сплавами на основе золота и меди. В ведомстве отметили, что масса чистого золота составляет не менее 2,5 кг.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в крупном размере, организованной преступной группой).
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru