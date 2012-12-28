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сегодня, 11:04
Пять подростков пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
ДТП произошло вечером 21 сентября, около 23:00. За рулем Toyota Allion был 17-летний юноша без водительских прав.
"В 16 километрах от села Сотниково (водитель – прим. РЕН ТВ) не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", – говорится в Telegram-канале ГУ МВД Бурятии.
В результате ДТП пострадали сам водитель и четверо пассажиров его машины. Как отметили в пресс-службе ведомства, им всем по 16 и 17 лет. Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Информация об их состоянии уточняется.
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