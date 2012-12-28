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сегодня, 10:57

В Красноярском крае трое детей умерли после ужина

Трое детей умерли в Красноярском крае после того, как поужинал курицей и пельменями из сельского магазина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.

"Да, скончался еще один ребенок. Возраст уточняется", — сказали журналистам в ведомстве.

Как рассказали в СК, семья с четырьмя детьми (6, 11, 12 и 13 лет) проживает в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября у всех них проявились признаки пищевого отравления. Накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые купили в местном магазине. Родители и дети обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. После этого у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и намерены допросить хозяина магазина. О ходе расследования доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
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