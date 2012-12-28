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вчера, 11:08
В краснодарском поселке началась эвакуация после атаки БПЛА
«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия»,— написал Кондратьев в Telegram-канале.
На место происшествия прибыл глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. Название поселка, в котором проводится эвакуация, губернатор не уточнил. В Тихорецком районе 60 населенных пунктов.
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