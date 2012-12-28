В России
192
вчера, 10:55
В Тверской области эвакуировали станцию Старая Торопа и перекрыли участок М-9
"О ситуации на станции Старая Торопа в Тверской области. Сегодня, 21 сентября, в 2.42 (совпадает с мск) в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала", - сообщает Октябрьская железная дорога.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
По данным перевозчика, пассажирский поезд номер 63 сообщением Москва – Псков отправлен альтернативным маршрутом. В настоящее время поезд следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Также в пути задержан пассажирский поезд номер 87 сообщением Санкт-Петербург – Смоленск. Отставание от графика составляет около часа.
Пригородные поезда номер 6801 и 6802 сообщением Ржев – Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно, уточняется в сообщении. "Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - подчеркивает Октябрьская железная дорога.
0
0
0
0
0
Комментарии