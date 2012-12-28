«Мы нацелены на результат и сделаем всё необходимое для того, чтобы жители Липецка всю зиму были с теплом»

До начала нового отопительного сезона остался месяц, и в Липецке активно ведутся работы на теплосетях.



У жителей возникает естественный вопрос: будет ли тепло в их квартирах зимой?

Управляющий директор липецкой «Квадры» Алексей Бунеев рассказал GOROD48 о том, готов ли Липецк к зиме и о состоянии теплосетей города сегодня.

— Один из самых частых ответов Квадры на вопрос, почему в этом году так долго нет горячей воды: износ теплосетей. Какая доля сетей в Липецке нуждается в замене?

— Больше 70% сетей уже отслужили свой срок. Мы каждый год проводим реконструкцию теплосетевой инфраструктуры и в этом году объемы больше, чем когда-либо почти 20 километров магистральных сетей мы модернизируем к старту отопительного сезона.

— Но в этом году ваша инвестпрограмма значительно выросла…





— Да, выросла до 1,4 миллиарда рублей, благодаря дополнительным, 454 миллионам, которые выделила управляющая компания для замены больших магистральных сетей на улицах Барашева, Меркулова и Авиационной. Это повысит надежность теплоснабжения горожан и минимизирует риск повторения январской ситуации. Вообще в последние 6-7 лет наше внимание было направлено на магистральные трубопроводы. Мы заменили трубопровод от Привокзальной котельной по улице Гагарина до Быханова сада и полностью переложили его по улице Неделина — от улицы Фрунзе до площади Победы. Это действительно большая работа.

— Алексей Николаевич, весной в горсовете зампред департамента ЖКХ мэрии Александр Целыковский заявил, что причиной январской аварии на теплосети стала коррозия трубы в месте стыка лотка и тепловой камеры, «которая не была обнаружена при проведении ежегодного технического освидетельствования». Как так вышло?

— Пока единственным способом выявления ненадежных мест на трубопроводах являются гидравлические испытания. Они показали, что на улице Барашева сеть в порядке. Кроме этого, по всем отслужившим нормативный срок эксплуатации сетям специализированные организации проводят экспертизы, по результатам которых становится ясно, можно ли эксплуатировать их еще, скажем, 3-4 года. Эксперты подтвердили его работоспособность.





— А на что прежде всего смотрят эксперты?

— На состояние сетей, на то, есть ли вода в лотках, в которых лежат трубы. Во многих районах города недостаточно эффективно функционирует ливневая канализация. В результате дождевая или талая вода, а также вода из канализационных сетей, находит пути утечки и попадает в железобетонные лотки с нашими сетями. Эти лотки фактически начинают выполнять функции ливневой канализации. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда вскрываем трубы, и они оказываются перфорированными коррозией на уровне, где постоянно стоит вода. К сожалению, таких участков, находящихся в условиях постоянного затопления, в городе много, и эта проблема требует комплексного решения.

— Неужели нет иных методов контроля коррозии труб, кроме испытаний их на прочность избыточным давлением? У газовиков, например, есть специальный робот — кроулер, который запускают в трубу, и он сканирует все имеющиеся сварные соединения.

— В Липецке наши сети свыше 1000 километров длиной. Это как отсюда — до Москвы и обратно. Сколько такой аппарат будет ползать по трубам? Но технологии и в самом деле развиваются — и в этом году в Смоленском филиале «Квадры» наши коллеги провели диагностику трубопровода длиной в километр с помощью робота. Мы планируем попробовать этот способ в следующем году. Пока же обязательным методом проверки труб на прочность остаются гидравлические испытания.

— Благоустройство после работ на теплосетях — предмет для разговоров у липчан. По данным мэрии, по состоянию на 5 сентября в прошлом году на эту дату у вас было 415 раскопок против 302 в этом году, но если в 2024-м не восстановленными вовремя было 22, то сейчас — 144!

— Администрация Липецка ставила нам задачу к 1 мая восстановить благоустройство в местах наших прошлогодних работ. Мы это сделали. В этом году у нас значительно выросло количество случаев, когда, вскрыв аварийную теплотрассу, мы понимали, что нужно менять не три-пять метров гнилой трубы, а куда больше. Поэтому закончим ремонт труб после второго этапа гидравлических испытаний и нарастим темпы восстановления благоустройства. Вообще в этом году мы уже восстановили более восьми тысяч квадратных метров асфальта там, где менялись сети. В прошлом году было пять тысяч. Как вы понимаете, все это из-за роста объемов работ на теплосетях. В этом году мы заменили в полтора раза больше труб. С одной стороны, это хорошо, с другой — подтверждает факт катастрофического износа.





— Так стоит рассчитывать на улучшение ситуации?

— Мы делаем все для этого: стараемся не снижать объемы летней ремонтной кампании насколько нам позволяет тарифная выручка, участвуем в программах финансирования с господдержкой. Руководство компании вплотную взаимодействует по этим вопросам с Минстроем и Минэнерго. Надо понимать, что сейчас тариф не покрывает полностью все необходимые затраты на ремонты и модернизацию. К слову с 2021 года только металл подорожал на 35-40%.

— Алексей Николаевич, в июне мы получили две жалобы от жителей домов на улицах Терешковой и Ульяны Громовой на то, что «Квадра» заменяет трубами меньшего диаметра старые теплотрассы, и что зимой жители верхних этажей будут замерзать из-за недостатка тепла.

— Для того, чтобы оценить ситуацию, нужно знать все технологические нюансы. Например, была старая 219-я труба, а ее заменили на новую 159-ю. Мы не знаем, что от этой трубы было запитано на момент её прокладки, 30-40 лет назад, но сейчас от нее запитано, например, всего три девятиэтажки. Трубы диаметра 159 мм хватит там с головой. А труба большого диаметра для этих трех домов — это плохо. Происходит застой теплоносителя, который в идеале должен двигаться со скоростью метр в секунду, и труба гниет в разы быстрее. Мы не испытываем дефицита в трубах любого диаметра и принимать необдуманные решения, зная, что могут возникнуть проблемы с качеством теплоснабжения, совсем не в наших интересах.

— Если, например, по погодным условиям отопительный сезон начнется в этом году 10 октября, вы дадите тепло всему Липецку?

— Безусловно! Да, при подаче отопления, во всех городах, возникают шероховатости в первую неделю, потому что идет настройка режимов, гидравлики, и мы не исключение. Это объективный технический момент. Ну и бывает, что некоторые управляющие компании недостаточно оперативно подключаются к процессу подачи тепла в дома. Но я думаю, что в течение недели после запуска отопления все эти вопросы будут сняты. Мы нацелены на результат и сделаем всё необходимое для того, чтобы жители Липецка всю зиму были с теплом.

АО "Квадра". Реклама