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В России
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46 минут назад
Одежда российских брендов может подорожать на 22% до конца года
Подорожание неизбежно на фоне роста себестоимости тканей (+21% с начала года), фурнитуры (+19%) и дополнительных материалов (+20%).
По его словам, выводы основаны на результатах опроса 150 российских брендов и «анализа состояния рынка». Резкое подорожание одежды эксперты прогнозируют в связи с увеличением стоимости сырья и других затрат производителей.
Речь идет о ценах на новые коллекции сезона осень-зима. Подорожание неизбежно на фоне роста себестоимости тканей (+21% с начала года), фурнитуры (+19%) и дополнительных материалов (+20%), поясняют эксперты. Кроме того, увеличилась цена пошива изделий в связи с ростом зарплат на порядка 12–18%. Все это будет заложено в стоимость готового товара, — отмечают аналитики.
Между тем россияне стали аккуратнее относится к тратам на одежду. Летом отечественный fashion-ретейл столкнулся с падением продаж на 10% по сравнению с июнем — августом прошлого года, — пишет «Газета.ru».
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