Экономист Сорокина объяснила причины отказа от массовых выплат населению в РФ

Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Профессор Галина Сорокина, руководитель Института экономики и финансов ГУУ, объяснила, почему подобная мера не будет эффективной в России.