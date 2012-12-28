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В России
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сегодня, 10:48
Экономист Сорокина объяснила причины отказа от массовых выплат населению в РФ
Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Профессор Галина Сорокина, руководитель Института экономики и финансов ГУУ, объяснила, почему подобная мера не будет эффективной в России.
Новость вызвала вопросы — а почему в России не принимают такие решения?
Однако Россия не может раздавать деньги населению по примеру властей азиатской страны. Невозможность таким образом достичь подъема экономики объяснила директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина.
По ее словам, подобная мера неприменима в России, так как спада в экономике пока не наблюдается: в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, в доковидном 2018 году — на 2,8%, в то время как у Таиланда эти показатели 1,9 и 4,2% соответственно. При этом регулятор постоянно жалуется на перегрев экономики и инфляцию издержек, — подчеркнула Сорокина.
Во-вторых, нет проблем со спросом, а причины инфляции лежат совсем в другой плоскости. И, наконец, государственная политика в России действует разнонаправленно — с одной стороны, экономику поддерживают за счет льготных кредитов населению (ипотека) и ряда отраслей, с другой стороны, рост ключевой ставки давит на реальный сектор, — резюмировала экономист.
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