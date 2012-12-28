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В России
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сегодня, 10:48

Экономист Сорокина объяснила причины отказа от массовых выплат населению в РФ

Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Профессор Галина Сорокина, руководитель Института экономики и финансов ГУУ, объяснила, почему подобная мера не будет эффективной в России.

Правительство Таиланда объявило выплаты социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч батов (порядка 27,5 тысячи рублей). Выплаты получат 14,6 миллиона жителей, ожидается, что такой шаг повысит темпы экономического развития страны, — передает РИА Новости.

Новость вызвала вопросы — а почему в России не принимают такие решения?

Однако Россия не может раздавать деньги населению по примеру властей азиатской страны. Невозможность таким образом достичь подъема экономики объяснила директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина.

По ее словам, подобная мера неприменима в России, так как спада в экономике пока не наблюдается: в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, в доковидном 2018 году — на 2,8%, в то время как у Таиланда эти показатели 1,9 и 4,2% соответственно. При этом регулятор постоянно жалуется на перегрев экономики и инфляцию издержек, — подчеркнула Сорокина.

Во-вторых, нет проблем со спросом, а причины инфляции лежат совсем в другой плоскости. И, наконец, государственная политика в России действует разнонаправленно — с одной стороны, экономику поддерживают за счет льготных кредитов населению (ипотека) и ряда отраслей, с другой стороны, рост ключевой ставки давит на реальный сектор, — резюмировала экономист.
экономика
выплаты
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