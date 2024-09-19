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В России
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40 минут назад
Участники массовой драки со стрельбой в Ярославской области приехали из Рыбинска
Полиция задержала от 15 до 20 человек.
Участники массовой драки со стрельбой, произошедшей в Тутаеве Ярославской области, приехали из Рыбинска, — сообщают местные издания YarNews, «Комсомольская правда — Ярославль» и телеграм-канал Mash.
По данным местных СМИ, в результате происшествия были задержаны от 15 до 20 человек. Mash уточняет, что задержаны 20 жителей Рыбинска, которые приехали в Тутаев для «разборок» на нескольких машинах.
Расстояние между Рыбинском и Тутаевом составляет около 50 км.
Первые сообщения о массовой драке в Тутаеве появились вечером 18 сентября в Telegram-каналах. Видеозаписи, сделанные местными жителями, показывают, как на улицах города проходят задержания участников конфликта.
«Несколько человек попытались убежать с места, но их догнали и также скрутили. Местные жители рассказали, что было слышно несколько выстрелов», — пишет Telegram-канал SHOT.
На место прибыли сотрудники ОМОН и СОБР, которые совместно с полицейскими провели задержания.
«Бойцами спецподразделений Росгвардии совместно с полицейскими задержаны участники конфликта», — рассказали в Росгвардии.
В результате произошедшего серьезных травм никто не получил. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 213, часть 2 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Наказание по данной статье может составлять до семи лет лишения свободы. Участников конфликта отвезли на допрос.
По сообщению пресс-службы администрации Тутаевского района, ситуация находится под контролем МВД. В связи с инцидентом также были направлены сотрудники спецподразделений Росгвардии для обеспечения порядка.
«Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом», — заявили в администрации.
Официальных данных о количестве задержанных, как и об общем количестве участников конфликта, нет.
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