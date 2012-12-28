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33 минуты назад

Минпросвещения рекомендует школам ограничить число детей мигрантов в классе

Минпросвещения рекомендовало школам и детсадам ограничить в классе число детей, плохо владеющих русским языком.

Школам и дошкольным учреждениям рекомендовали ограничить число иностранных граждан в классах до трех, — пишут «Известия» со ссылкой на разосланные в регионы методические рекомендации Минпросвещения.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком. <...> Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная», — приводит текст документа издание.

Необходимость такой меры обосновывается в рекомендациях сложностями в обучении детей, плохо владеющих русским языком. Такие ученики требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, — говорится в тексте.

При этом в документе данная цифра называется исключительно как целевой ориентир, а не как реализация запретительных мер на обучение таких детей, — отмечается в материале.

По данным опроса российских учителей, проведенного Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, 53 процента преподавателей отмечают у детей мигрантов проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. В исследовании говорится, что в школах в 2023 году учились 181,5 тысяча детей-иностранцев.
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