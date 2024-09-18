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45 минут назад

В результате атаки БПЛА на Торопец Тверской области пострадали 17 человек

В результате атаки украинских БПЛА на Торопец Тверской области пострадали, предварительно, 17 человек, среди них трое детей.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Торопец в Тверской области пострадали почти 20 мирных жителей. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

Как стало известно, ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. У всех пострадавших выявили порезы и ушибы. Серьезных травм у россиян нет.

По информации издания, во многих жилых домах города выбиты окна, а над городом висит дым. Жителей эвакуируют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт.

Как пишет Baza в Telegram, из города вывезли 7,5 тысячи человек.

Эвакуация проводится с территории, где работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и локализуется пожар.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Торопце тушат возникший в результате падении сбитых беспилотников пожар. Он подчеркнул, что на территории города работают все службы, включая сотрудников МЧС, ФСБ, прокуратуры, Росгвардии и Следственного комитета.

ВСУ атаковали Торопец 18 сентября. В результате власти решили провести частичную эвакуацию. Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе региона приостановлена работа детских садов и школ.

Очевидцы заметили порядка 15 беспилотников во время ночной атаки на город, — пишет Газета.ru. От осколков беспилотников пострадала не только база с боеприпасами, но и ряд жилых домов Торопца и соседних деревень, рассказала она.
беспилотники
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