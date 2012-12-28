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сегодня, 13:37
16

Жители улицы 50 лет НЛМК жалуются на уличных гонщиков

Полиция проведёт проверку.

В редакцию GOROD48 обратились читатели, которые пожаловались на уличных гонщиков и дрифтеров.

— Каждые выходные в одно и тоже вечернее время происходят сходки автодебоширов на улице 50 лет НЛМК: у супермаркета «Юбилейный», а так же на парковке у «L-СИТИ» и набережной. Машины выстраиваются в одну линию. Потом водители и пассажиры кучкуются по интересам. Это сборище болидов явно не похоже на спланированный автопробег! После непродолжительной «летучки» они разъезжаются с оглушительным рёвом моторов в сторону набережной и уже там нарезают круги и дрифтуют под громкую музыку, от которой трясутся окна! Это раздражает всех жителей микрорайона! Куда смотрит наша полиция и ДПС? — Говорится в подкреплённом видеоролике обращении читателей.

При этом липчане возмущаются, почему не проводятся профилактические рейды в отношении любителей такого экстремального вождения.

В УМВД России по Липецкой области пообещали провести проверку по факту появления видео и обращения. При этом в пресс-службе призвали обращаться в полицию непосредственно в момент совершения предполагаемого правонарушения — нарушения ПДД или закона о тишине. Обратиться стоит в ближайший территориальный отдел полиции или позвонить в дежурную часть. К заявлению можно приложить видео.

За нарушение тишины предусмотрена административная ответственность. Правда, нарушителей в таком случае привлекает к ответственности не полиция, а административная комиссия или Роспотребнадзор.
шум
тишина
ПДД
нарушение
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
а мне
5 минут назад
они не мешают, пусть развлекаются
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Грязинский район
9 минут назад
Уж и прокатиться нельзя детям,фу какие душнилы...
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Александр Н.
10 минут назад
Права надо забирать за это, а при повторном и авто.
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Дык
10 минут назад
Пора привыкать к новой России, к новым реалиям, это уже никуда не денется, самокаты, велосипеды, мотоциклисты, всю эту нечесть сможет остановить только зима)))
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Летунов
23 минуты назад
Всех тунеядцев за шкирку и на СВО
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Ванька Грозный
32 минуты назад
Красотища-то какая , лепота!
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аналитик
41 минуту назад
Не кому блюсти закон и порядок
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Они с Луны???
42 минуты назад
ДПС по ночам спят и никакого патрулирования!!! А не спит весь город, не только дома вдоль дороги, такой рев, что и внутри района не спят люди. Катукова так же, как взлетная полоса!!!
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дядя
25 минут назад
самый прикол, что ДПС от этого места буквально через дорогу ))
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Света
42 минуты назад
Лтз мотоциклисты Достали!
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Влад
44 минуты назад
Спать надо ночью, а не слушать кто там ездит
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