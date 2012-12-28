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Общество
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сегодня, 13:37
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Жители улицы 50 лет НЛМК жалуются на уличных гонщиков
Полиция проведёт проверку.
— Каждые выходные в одно и тоже вечернее время происходят сходки автодебоширов на улице 50 лет НЛМК: у супермаркета «Юбилейный», а так же на парковке у «L-СИТИ» и набережной. Машины выстраиваются в одну линию. Потом водители и пассажиры кучкуются по интересам. Это сборище болидов явно не похоже на спланированный автопробег! После непродолжительной «летучки» они разъезжаются с оглушительным рёвом моторов в сторону набережной и уже там нарезают круги и дрифтуют под громкую музыку, от которой трясутся окна! Это раздражает всех жителей микрорайона! Куда смотрит наша полиция и ДПС? — Говорится в подкреплённом видеоролике обращении читателей.
При этом липчане возмущаются, почему не проводятся профилактические рейды в отношении любителей такого экстремального вождения.
В УМВД России по Липецкой области пообещали провести проверку по факту появления видео и обращения. При этом в пресс-службе призвали обращаться в полицию непосредственно в момент совершения предполагаемого правонарушения — нарушения ПДД или закона о тишине. Обратиться стоит в ближайший территориальный отдел полиции или позвонить в дежурную часть. К заявлению можно приложить видео.
За нарушение тишины предусмотрена административная ответственность. Правда, нарушителей в таком случае привлекает к ответственности не полиция, а административная комиссия или Роспотребнадзор.
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