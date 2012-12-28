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Бизнес
93
35 минут назад

Сим-карта для всех сетей: «Ростелеком» предоставил крупному липецкому предприятию услугу Multi IMSI

«Ростелеком» предоставил липецкой компании, оказывающей услуги по охране имущества, сервис Multi IMSI. 

Он позволяет абонентам по одной сим-карте подключаться к сетям любых мобильных операторов. Система сама определяет местоположение пользователя и выбирает ту сеть, у которой в этой точке самый сильный сигнал передачи данных. Переключение между операторами происходит автоматически.

Липецкое предприятие приобрело сразу 400 сим-карт и установило их в оборудование, отслеживающие перемещение транспорта, а также в устройства на охраняемых объектах, передающие сигнал в пункт централизованного наблюдения (ПЦН). По словам представителей компании, решение значительно упростило процесс управления и повысило надежность связи между объектами, в том числе находящимися в удаленных районах области. 

 Константин Власов, директор Липецкого филиала «Ростелекома»:
«Наш сервис не только обеспечивает стабильное соединение, но и позволяет сократить расходы на связь. Пользователям больше не нужно приобретать сразу несколько сим-карт или озадачиваться установкой дополнительных антенн и роутеров. Достаточно выбрать Multi IMSI. Услуга особенно актуальна для предприятий, которым требуются непрерывный мониторинг инфраструктуры и максимально оперативная реакция в аварийных ситуациях. Установить “мульти-сим” можно в умные счетчики и датчики, на распределительные узлы и подстанции, системы контроля и управления доступом и другие приборы. Уверен, за этим решением будущее, причем не только в коммерческом секторе, но и у частных пользователей». 

 Multi IMSI — полностью отечественная разработка, включенная в Реестр российского программного обеспечения Минцифры. Сервис позволяет одновременно оперативно управлять большим количеством устройств (до 100 тысяч) и получать информацию об их местоположении и состоянии в режиме реального времени. 

Подробности об этом и других сервисах «Ростелекома» для юридических лиц можно узнать на сайте компании или по телефону 8 800 200 16 61.

ПАО «Ростелеком». Реклама

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