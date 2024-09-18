Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр
Общество
Новое правительство области: Игорь Артамонов назначил своих заместителей
Политика
На улице Звездной серьезный пожар
Происшествия
Главврач онкодиспансера Сергей Шинкарев: «Искусственному интеллекту еще расти и расти!»
Здоровье
Суд взялся за кафе у Центрального пляжа
Общество
На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Происшествия
Рядом с лагерем погибшего в Приэльбрусье липчанина найдены следы медведя
Происшествия
58-летнего липчанина ограбили на бульваре средь бела дня
Происшествия
На Соколе столкнулись «десятка» и «ГАЗель»: движение в сторону центра затруднено
Происшествия
Третьеклассница на велосипеде попала под колеса «Пежо»
Происшествия
Читать все
Жители улицы 50 лет НЛМК жалуются на уличных гонщиков
Общество
За мошенничество почти на шесть миллионов рублей — четыре года условно
Происшествия
Рядом с лагерем погибшего в Приэльбрусье липчанина найдены следы медведя
Происшествия
Два вице-мэра покидают администрацию Липецка
Общество
Елецкий шансонье отправился на 6 лет в колонию за незаконный сбыт оружия и покушение на его изготовление
Происшествия
Оцепление у здания управления ФСБ — учения
Происшествия
Нейрохирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике сорвавшемуся с вагона подростку
Происшествия
За участие в похищении двух братьев липчанин получил девять лет колонии
Происшествия
Каждый пятый клещ — заразный
Здоровье
Липчане в Китае взяли медали первенства по экзотическому виду спорта
Общество
Читать все
В России
63
44 минуты назад

Увеличение лимфатических узлов и боль в животе могут указывать на развитие опухоли

Основным признаком является увеличение лимфатических узлов в различных областях тела-подмышках, паху и шее.

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала, что на развитие лимфомы — опухоли, поражающей клетки иммунной системы — могут указывать увеличение лимфатических узлов и боль в груди или животе, — пишет Lenta.ru.

По ее словам, термин «лимфома» или «лимфопролиферативные заболевания» объединяет группу заболеваний, при которых происходит бесконтрольное деление клеток иммунной системы — лимфоцитов. Они расположены в разных органах, например, в лимфатических узлах, костном мозге или коже, из-за чего бывают разные формы лимфомы.

Эксперт отмечает, что сейчас выделяют два основных типа этого заболевания: лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы. К факторам риска развития лимфом врач отнесла инфицирование вирусами Эпштейн-Барра, иммунодефицит человека, гепатит С, воздействие пестицидов, некоторых удобрений, наследственную предрасположенность.

Лимфомы могут сопровождаться разнообразными симптомами. Основным их проявлением является увеличение лимфатических узлов в различных областях: подмышечных впадинах, паху, на шее шея, — пояснила специалист.

При поражении лимфатических узлов грудной и брюшной полости на первый план выходят другие симптомы, например, боль в груди или в животе, одышка, кашель. Иногда могут быть так называемые неспецифические признаки, такие как повышение температуры тела выше 38 градусов в течение нескольких дней, не связанное с другими заболеваниями, повышенная потливость по ночам, выраженное снижение массы тела, — рассказала онколог.


здоровье
болезни
опухоль
рак
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru