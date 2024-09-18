Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр
На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Елецкий шансонье отправился на 6 лет в колонию за незаконный сбыт оружия и покушение на его изготовление
Нейрохирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике сорвавшемуся с вагона подростку
В России
63
44 минуты назад
Увеличение лимфатических узлов и боль в животе могут указывать на развитие опухоли
Основным признаком является увеличение лимфатических узлов в различных областях тела-подмышках, паху и шее.
По ее словам, термин «лимфома» или «лимфопролиферативные заболевания» объединяет группу заболеваний, при которых происходит бесконтрольное деление клеток иммунной системы — лимфоцитов. Они расположены в разных органах, например, в лимфатических узлах, костном мозге или коже, из-за чего бывают разные формы лимфомы.
Эксперт отмечает, что сейчас выделяют два основных типа этого заболевания: лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы. К факторам риска развития лимфом врач отнесла инфицирование вирусами Эпштейн-Барра, иммунодефицит человека, гепатит С, воздействие пестицидов, некоторых удобрений, наследственную предрасположенность.
Лимфомы могут сопровождаться разнообразными симптомами. Основным их проявлением является увеличение лимфатических узлов в различных областях: подмышечных впадинах, паху, на шее шея, — пояснила специалист.
При поражении лимфатических узлов грудной и брюшной полости на первый план выходят другие симптомы, например, боль в груди или в животе, одышка, кашель. Иногда могут быть так называемые неспецифические признаки, такие как повышение температуры тела выше 38 градусов в течение нескольких дней, не связанное с другими заболеваниями, повышенная потливость по ночам, выраженное снижение массы тела, — рассказала онколог.
0
0
0
0
0
Комментарии