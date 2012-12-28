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В России
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37 минут назад
На реконструкцию всех российских цирков уйдет около 10 лет
Сейчас Росгосцирк управляет более чем 30 цирками по России.
За последние четыре года Росгосцирк смог отреставрировать около половины гостиниц и общежитий, где живут артисты во время гастролей. Но на реконструкцию зданий самих региональных цирков нужно около десяти лет, — передает РБК со ссылкой на главу компании Сергея Белякова.
В настоящее время Росгосцирк управляет более чем 30 цирками по России. Гастрольная деятельность устроена так, что смена программ в каждом городе происходит одновременно раз в полтора-два месяца. Обновление репертуара дает регулярный приток новых посетителей. Для обеспечения этой деятельности в каждом городе присутствия у Росгосцирка есть собственные гостиницы и общежития. Жилой фонд, как утверждает Беляков, при прежнем руководстве компании не реставрировался около 40 лет. Но за последние четыре года компании удалось отремонтировать больше половины общежитий.
Второй вопрос — реконструкция самих зданий цирков. Текущее руководство Росгосцирка передает все новые строительные проекты в регионах публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», говорит Беляков. Публично-правовая компания как технический заказчик принимает цирк на три года. Руководство Росгосцирка раз в квартал посещает стройки и осуществляет контроль. За четыре года таким образом уже были переданы пять цирков: иркутский, екатеринбургский, волгоградский, воронежский и тверской. Финансирование на реконструкцию цирков выделяет в рамках ФАИП, продолжает Беляков. Конкретных сумм глава Росгосцирка не называет, ссылаясь на специфику каждого проекта, но отмечает, что в среднем стоимость реконструкции одного цирка варьируется в пределах 2-3 млрд рублей.
По данным Росгосцирка, посещаемость цирков в последние годы растет. Даже в самый сложный сезон — лето — удалось повысить с 36% в 2020-м до 69% в 2024 году. Под Новый год компания планирует стопроцентную продажу билетов еще до старта праздничных программ.
Самая низкая цена билета в подведомственные Росгосцирку учреждения составляет 100 рублей — это стоимость в городе Шахтерске в Донецкой народной республике. Средняя стоимость по циркам компании сейчас — 1,5 тыс. рублей за билет. Самый высокий ценник — 3 тыс. рублей — на программу в Сочи, что обусловлено спецификой местного шоу.
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