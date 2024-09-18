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сегодня, 13:21

В Казани закрыли две станции метро после гибели человека под поездом

Местные СМи пишут, что на станции «Проспект Победы» погибла 15-летняя девочка.

В Казани, по данным СМИ и Telegram-каналов, девушка погибла, упав под колеса поезда. В «Метроэлетротрансе» сообщили, что станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная» временно закрыты по техническим причинам, —передает РБК.

По данным Telegram-канала «Происшествия Татарстана», на станции «Проспект Победы» погибла, упав под поезд, девушка. Причину произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Telegram-канал Mash Iptash пишет, что под колесами поезда погибла школьница.

Людей с станций «Проспект Победы» и «Дубравная» вывели на улицу.

В «Метроэлетротрансе» сообщили, что станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная» временно закрыты по техническим причинам. Поезда оборачиваются через станцию «Горки». Приносим извинения за доставленные неудобства, — заявили в «Метроэлектротрансе».

Как стало известно порталу 116.RU, на станции «Проспект Победы» погибла 15-летняя девочка. Предварительно, она совершила суицид. Обстоятельства несчастного случая выясняются.
метро
Казань
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