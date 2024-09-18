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В России
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18 минут назад
В Челябинске замдиректора школы задержали после нападения ученика
В СК РФ по Челябинской области заявили, что замдиректора школы в Челябинске задержали после нападения ученика на сверстников.
«Задержан заместитель директора учебного учреждения, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». — Ред.), проведены обыски, произведены выемки и осмотры документов», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Помимо этого, возбуждено уголовное дело в отношении частной охранной организации по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). В рамках него задержан заместитель директора охранного предприятия, ему также предъявлено обвинение. Следствие направило в суд ходатайства об избрании меры пресечения двум обвиняемым.
Также организованы проверки в отношении должностных лиц медучреждения, где находился на учете совершивший нападение ученик, и регионального управления Росгвардии, осуществлявшего надзорные функции в отношении частной охранной организации. Действиям либо бездействию указанных лиц дадут правовую оценку.
16 сентября в челябинской школе № 68 ученик с молотком напал на других учеников и педагогов. После нападения были госпитализированы четверо пострадавших — трое подростков 13 лет (две девочки и мальчик), а также преподаватель. Двоих детей в тот же день направили на операцию.
Нападавший был задержан. Также были возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Замдиректора учреждения по безопасности рассказал, что в задержании участвовала пострадавшая учительница. Она же вызвала полицию и защищала детей. Замдиректора подтвердил, что подросток вел себя неадекватно. Родители подростка, который совершил нападение, отказались комментировать ситуацию, — пишут «Известия».
18 сентября стало известно, троих детей, пострадавших при нападении в школе, доставили бортом МЧС и госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Транспортировку они перенесли удовлетворительно. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще один ребенок, 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в федеральном детском реабилитационном центре «Кораблик» Минздрава России.
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