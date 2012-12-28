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56 минут назад

В Госдуме рассмотрят закон об освобождении подсудимых за участие в СВО

В Уголовном кодексе предлагается изменить статью 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения.

Госдума в среду, 18 сентября, рассмотрит законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они станут участниками СВО. Законодатели, а также Верховный суд предложили дать возможность фигурантам уголовных дел заключать контракт на участие в спецоперации на этапе рассмотрения их дела в суде. Сейчас такой возможностью обладают те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо те, кто уже осужден, — передает РБК.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму в августе. 23 августа в нижнюю палату парламента поступил законопроект Верховного суда, который предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УПК). А 29 августа был внесен законопроект с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», его подготовили главы комитетов по конституционному законодательству и госстроительству Думы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также председатель комитета по обороне нижней палаты Андрей Картаполов. Оба законопроекта Госдума планирует рассмотреть 18 сентября в первом чтении.

В Уголовном кодексе предлагается изменить ст. 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения. Сейчас в ней говорится, что от ответственности освобождаются люди, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по их уголовному делу (за исключением совершивших ряд определенных преступлений). Законопроектом предлагается заменить термин «предварительное расследование» на «производство по уголовному делу», а также добавить условие «по ходатайству командования воинской части (учреждения)».

Согласно Уголовному кодексу, контракт на военную службу не могут заключить люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряд других, включая теракт, незаконный экспорт вооружения или военной техники, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, организацию преступного сообщества, контрабанду наркотиков, госизмену, шпионаж, диверсию, организацию экстремистского сообщества и т.д.

В ст. 78.1 УК сейчас говорится, что освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения госнаградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований. Эти пункты менять не предлагается.

Аналогичные изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, уголовное судопроизводство включает в себя досудебное и судебное производство по уголовному делу. Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, сейчас под норму о предварительном расследовании подпадают люди, дело которых находится у следователя и пока не поступило в суд. В случае принятия изменений в законодательство норма о заключении контракта будет расширена на все уголовное производство, то есть и на следствие, и на рассмотрение дела в суде по существу.

Адвокат Елена Орешникова отмечает, что законопроект восполняет пробел, допущенный законодателями изначально. «Очевидно, что лица, находящиеся под уголовным преследованием до направления дела в суд и находящиеся в судебном следствии, существенно не различаются — все они также являются невиновными, пока не будет вынесен приговор в их отношении и пока он не вступит в силу. Поэтому предлагаемый законопроект восполняет, по моему мнению, некий пробел, допущенный изначально. Если же принять во внимание, что судебное следствие состоит из первой и второй инстанций до вступления приговора в силу, то количество лиц с правом на контракт увеличится существенно», — считает она.

В своем законопроекте Верховный суд также предлагает корреспондирующие процессуальные изменения, вносимые в УПК. Так, в случае принятия решения о заключении с подсудимым контракта уголовное производство по его делу будет приостанавливаться, уголовное преследование — прекращаться. Суд будет разъяснять человеку основания для прекращения преследования и спрашивать его согласия.

Мера пресечения, избранная в отношении фигуранта дела, будет отменяться, если будет принято решение о заключении с ним контракта.

В случае если контракт решит заключить фигурант дела, по которому проходят несколько человек, то мера пресечения отменяется только для него, а в отношении остальных обвиняемых процессуальные действия продолжают выполняться. «Если раздельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела, то все производство по нему приостанавливается», — говорится в законопроекте.

Кроме того, изменения вносятся и в статью УПК, определяющую основания для прекращения уголовного дела, — в нее добавляется приостановка производства по делу в связи с заключением военного контракта. Один из авторов инициативы, депутат Андрей Картаполов, подтвердил, что если человек, заключивший контракт на этапе судебного процесса, был уволен с военной службы по ряду оснований, освобождающих его от уголовной ответственности, либо был награжден госнаградой, то уголовное дело против него прекращается.

Депутат напомнил, что сейчас заключать контракт с Минобороны могут те, кто находится под следствием, и пояснил, что на подсудимых теперь будет распространен тот же самый механизм.

Что касается выплат компенсаций потерпевшим или родственникам, то решение в таких вопросах будет принимать суд. «Суд принимает решение, остановить [или нет] уголовное преследование, исходя из тех обстоятельств, которые он будет иметь в отношении этого человека. <...> Если этот человек должен что-то выплачивать, то он будет делать это по решению суда», — пояснил депутат.
СВО
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