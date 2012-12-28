В Госдуме рассмотрят закон об освобождении подсудимых за участие в СВО

В Уголовном кодексе предлагается изменить статью 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения.