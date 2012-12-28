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В России
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20 минут назад
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Матвиенко предлагает запретить движение чайлдфри в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о движении чайлдфри, которое подразумевает отказ от рождения детей. Она предлагает запретить движение законодательно.
Отвечая на вопрос о современном феминизме, спикер указала, что изначально речь шла о борьбе за права женщин, «однако на Западе феминизм выродился, радикализировался», стал воинствующим, а сама борьба за женское равноправие «сдана в архив».
«Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», - отметила Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что участники предстоящего Евразийского женского форума выступают за сохранение ключевых традиционных ценностей всего человечества.
«Это ценность традиционной семьи, ценность наших детей, родителей, сохранение культуры и традиций каждого народа. Конечно, это и возможность самореализации женщин при сохранении ее главной миссии - мамы, бабушки, жены. Нужно создавать условия, чтобы одно не противоречило другому, чтобы в каждой стране женщина могла совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи», - резюмировала политик.
В июне, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума, заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил о ходе разработки законопроектов по недопущению распространения идеологии чайлдфри, — передает ТАСС.
Евразийский женский форум уже переступил границы Евразии: он стал по-настоящему мировым форумом, который имеет высокий авторитет и признание в мире и считается ведущим по вопросам женской повестки. Большое количество гостей в этом году тому подтверждение.
В этот раз рекордное количество участников — более 2 тысяч. Представлены все регионы Российской Федерации и почти 600 участниц из 126 государств мира и 21-й международной организации.
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