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В России
540
20 минут назад
1

Матвиенко предлагает запретить движение чайлдфри в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о движении чайлдфри, которое подразумевает отказ от рождения детей. Она предлагает запретить движение законодательно.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают за отказ от того, чтобы заводить детей, нужно запретить законодательно, — пишут «Известия».

Отвечая на вопрос о современном феминизме, спикер указала, что изначально речь шла о борьбе за права женщин, «однако на Западе феминизм выродился, радикализировался», стал воинствующим, а сама борьба за женское равноправие «сдана в архив».

«Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», - отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что участники предстоящего Евразийского женского форума выступают за сохранение ключевых традиционных ценностей всего человечества.

«Это ценность традиционной семьи, ценность наших детей, родителей, сохранение культуры и традиций каждого народа. Конечно, это и возможность самореализации женщин при сохранении ее главной миссии - мамы, бабушки, жены. Нужно создавать условия, чтобы одно не противоречило другому, чтобы в каждой стране женщина могла совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи», - резюмировала политик.

В июне, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума, заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил о ходе разработки законопроектов по недопущению распространения идеологии чайлдфри, — передает ТАСС.

Евразийский женский форум уже переступил границы Евразии: он стал по-настоящему мировым форумом, который имеет высокий авторитет и признание в мире и считается ведущим по вопросам женской повестки. Большое количество гостей в этом году тому подтверждение.

В этот раз рекордное количество участников — более 2 тысяч. Представлены все регионы Российской Федерации и почти 600 участниц из 126 государств мира и 21-й международной организации.
чайлдфри
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Комментарии (1)

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Екатерина
7 минут назад
А кому, это по здоровью нельзя, тоже будут заставлять?
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