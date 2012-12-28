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36 минут назад

В Белгородской области 4 человека пострадали из-за атаки дрона на служебный автобус

В Шебекино четыре мирных жителя пострадали из-за атаки дрона на служебный автобус.

В городе Шебекино служебный автобус был атакован дроном, — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки пострадали четыре мирных жителя. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Кроме того, за прошедшие сутки в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Зиборовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка было выпущено 29 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 БПЛА, один из которых сбит. Повреждены частный дом, надворная постройка, легковой автомобиль, автобус, склад и газовое оборудование. Рядом с селом Безлюдовка в результате прилёта снаряда произошло возгорание леса, после чего огонь перешёл к дачному массиву — огнём были уничтожены 4 дома. В районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя. Пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение, — рассказал глава региона.
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