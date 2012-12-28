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сегодня, 10:02

В Тверской области организовали горячую линию после атаки БПЛА

ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из города Торопца, где ведутся работы по тушению пожара и отражению атаки беспилотников, — говорится в пресс-службе регионального правительства.

«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — отмечается в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Эвакуация проводится с территории, где работают системы противовоздушной обороны и локализуется пожар. В правительстве также заявили, что власти предпринимают все «необходимые мероприятия».

Там добавили, что ситуация на контроле.

Региональная прокуратура держит на контроле ситуацию в Торопецком округе. В частности, надзорный орган контролирует соблюдение прав граждан.

Исполняющий обязанности регионального прокурора Евгений Денисов распорядился оказывать всестороннюю помощь торопчанам. Для этого обеспечено взаимодействие с другими ведомствами, — говорится в сообщении ведомства.

В Тверской области работает телефон «горячей линии» для приема жалоб и консультации по правовым вопросам — 8-910-531-91-00.

«По поручению губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру 8 (4822) 39-09-82», - сказано в сообщении.

Администрация округа также призвала жителей не публиковать кадры с места падения беспилотников в целях общей безопасности, — передает ТАСС.

Ранним утром 18 сентября Торопец был атакован беспилотниками. В городе начался пожар, ведется частичная эвакуация населения в Западнодвинский округ. Ситуация находится на контроле губернатора.
беспилотники
атака
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