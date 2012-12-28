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сегодня, 10:02
В Тверской области организовали горячую линию после атаки БПЛА
ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар.
«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — отмечается в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Эвакуация проводится с территории, где работают системы противовоздушной обороны и локализуется пожар. В правительстве также заявили, что власти предпринимают все «необходимые мероприятия».
Там добавили, что ситуация на контроле.
Региональная прокуратура держит на контроле ситуацию в Торопецком округе. В частности, надзорный орган контролирует соблюдение прав граждан.
Исполняющий обязанности регионального прокурора Евгений Денисов распорядился оказывать всестороннюю помощь торопчанам. Для этого обеспечено взаимодействие с другими ведомствами, — говорится в сообщении ведомства.
В Тверской области работает телефон «горячей линии» для приема жалоб и консультации по правовым вопросам — 8-910-531-91-00.
«По поручению губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру 8 (4822) 39-09-82», - сказано в сообщении.
Администрация округа также призвала жителей не публиковать кадры с места падения беспилотников в целях общей безопасности, — передает ТАСС.
Ранним утром 18 сентября Торопец был атакован беспилотниками. В городе начался пожар, ведется частичная эвакуация населения в Западнодвинский округ. Ситуация находится на контроле губернатора.
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