В Политехнической библиотеке восстановили редкие книги

В Политехнической библиотеке — самостоятельном структурном подразделении Политехнического музея — отреставрировали девять наиболее ценных фолиантов. Это научно-популярные и технические издания, выпущенные в России в XIX — начале XX века.

