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В России
43
39 минут назад

В Политехнической библиотеке восстановили редкие книги

В Политехнической библиотеке — самостоятельном структурном подразделении Политехнического музея — отреставрировали девять наиболее ценных фолиантов. Это научно-популярные и технические издания, выпущенные в России в XIX — начале XX века. 

Завершения проекта приурочено к 160-летию библиотеки, которое отмечают 17 сентября.

«Треть наших хранилищ составляют редкие и уникальные издания. По ним можно составить полную историю развития научной технической мысли в стране и в мире. Вместе с тем в наших фондах хранится много незаурядных экземпляров. Ожидаемо, что самые востребованные экземпляры из отдела редких книг оказались в наиболее плачевном состоянии. Поэтому в преддверии юбилея было принято решение изыскать средства и провести их реставрацию», — рассказала «Известиям» директор Политехнической библиотеки Ирина Полянская.

Она пояснила, что в первую очередь на реставрацию направили фолианты, которые обладают большим историко-культурным значением и вместе с тем популярны у посетителей библиотеки. Например, был восстановлен «Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт» 1871-го года.  

Он включает в себя топографические, этнографические и экономические карты, которые содержат уникальные данные по размещению промышленного производства, населения и объектов материальной и духовной культуры на территории нашей страны во второй половины XIX века. 

Восстановленные книги будут доступны для ознакомления в читальных залах и на тематических выставках.

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