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В России
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39 минут назад
В Политехнической библиотеке восстановили редкие книги
В Политехнической библиотеке — самостоятельном структурном подразделении Политехнического музея — отреставрировали девять наиболее ценных фолиантов. Это научно-популярные и технические издания, выпущенные в России в XIX — начале XX века.
«Треть наших хранилищ составляют редкие и уникальные издания. По ним можно составить полную историю развития научной технической мысли в стране и в мире. Вместе с тем в наших фондах хранится много незаурядных экземпляров. Ожидаемо, что самые востребованные экземпляры из отдела редких книг оказались в наиболее плачевном состоянии. Поэтому в преддверии юбилея было принято решение изыскать средства и провести их реставрацию», — рассказала «Известиям» директор Политехнической библиотеки Ирина Полянская.
Она пояснила, что в первую очередь на реставрацию направили фолианты, которые обладают большим историко-культурным значением и вместе с тем популярны у посетителей библиотеки. Например, был восстановлен «Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт» 1871-го года.
Он включает в себя топографические, этнографические и экономические карты, которые содержат уникальные данные по размещению промышленного производства, населения и объектов материальной и духовной культуры на территории нашей страны во второй половины XIX века.
Восстановленные книги будут доступны для ознакомления в читальных залах и на тематических выставках.
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