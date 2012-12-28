В РФ на треть вырос спрос на сотрудников до 18 лет

С января по август 2024-го года более 700 тыс. школьников в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме, сказано в исследовании hh.ru, которое есть у «Известий». Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

При этом у предприятий тоже растет спрос на молодых сотрудников. За первые шесть месяцев компании отправили им более 3 млн приглашений на работу. Это на 28% больше, чем за первые шесть месяцев 2024-го, сказано в исследовании.Чаще всего молодые люди идут в сферу административного персонала в качестве ассистентов или помощников, отметили в hh.ru.Для компаний подростки в условиях дефицита кадров при рекордно низкой безработице в 2,4% могут стать одной из наиболее востребованных групп населения, полагает ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Виктор Ляшок.Школьники и студенты часто готовы работать за меньшую заработную плату чем взрослые с образованием, сказала заведующий кафедрой Государственное и муниципальное управление Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.Сами же молодые люди ищут работу по разным причинам — от недостатка денег в семье до желания выбрать профессию и начать самостоятельную жизнь, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.По трудовому кодексу, продолжительность рабочей недели для молодых людей до 16 лет должна быть не более 24 часов, а для тех, кто в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов.