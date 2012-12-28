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В России
43
40 минут назад

В РФ на треть вырос спрос на сотрудников до 18 лет

С января по август 2024-го года более 700 тыс. школьников в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме, сказано в исследовании hh.ru, которое есть у «Известий». Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

При этом у предприятий тоже растет спрос на молодых сотрудников. За первые шесть месяцев компании отправили им более 3 млн приглашений на работу. Это на 28% больше, чем за первые шесть месяцев 2024-го, сказано в исследовании.

Чаще всего молодые люди идут в сферу административного персонала в качестве ассистентов или помощников, отметили в hh.ru.

Для компаний подростки в условиях дефицита кадров при рекордно низкой безработице в 2,4% могут стать одной из наиболее востребованных групп населения, полагает ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Виктор Ляшок.
Школьники и студенты часто готовы работать за меньшую заработную плату чем взрослые с образованием, сказала заведующий кафедрой Государственное и муниципальное управление Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Сами же молодые люди ищут работу по разным причинам — от недостатка денег в семье до желания выбрать профессию и начать самостоятельную жизнь, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По трудовому кодексу, продолжительность рабочей недели для молодых людей до 16 лет должна быть не более 24 часов, а для тех, кто в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов.

рынок труда
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