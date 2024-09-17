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В России
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16 минут назад
В ЦБ РФ допускают рост чистой прибыли банков РФ в 2024 году до 3,8 трлн рублей
В 2025 году регулятор прогнозирует прибыль сектора в 2,7-3,2 трлн рублей.
«С учетом данных за июль прогноз по прибыли на 2024 год повышен до 3,3–3,8 трлн рублей: стоимость риска в корпоративном портфеле остается ниже исторической, а рост бизнеса способствует расширению операционной прибыли банков», – сказано в материалах ЦБ.
Еще в июне регулятор ожидал, что прибыль банков по итогам года составит 3,1-3,6 трлн руб. При этом прогноз на 2025 год остался без изменений – 2,7-3,2 трлн рублей, — пишут «Ведомости».
За первые шесть месяцев текущего года банки заработали в общей сложности 1,68 трлн рублей. При этом во II квартале прибыль банковского сектора сократилась на 14% до 785 млрд рублей (против 899 млрд руб. в I квартале). ЦБ объясняет снижение ростом операционных расходов, снижением доходов от иностранной валюты и убытком от ценных бумаг.
В ЦБ РФ по-прежнему считают, что текущий уровень резервов не отражает реальный накопленный уровень риска. Во втором полугодии давление на качество по-прежнему могут оказывать риски прохождения платежей и инфраструктурные риски международных расчетов, — передает «Интерфакс».
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