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В России
63
56 минут назад

Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии внешними угрозами

Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ.

Президент Владимир Путин решил нарастить численность российских Вооруженных сил, поскольку страна сталкивается с большим числом угроз, — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив враждебную обстановку на западных рубежах России и нестабильную ситуацию на восточных.

Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих, — передает РИА Новости.

Таким образом штатная численность военных была увеличена на 180 тысяч человек. Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

После этого ВС РФ могут стать второй по численности армией в мире после Китая, если никакая другая страна не примет решение увеличить ряды своих военнослужащих. Сейчас же Россия, согласно рейтингу Global Firepower, занимает пятое место среди государств с наиболее многочисленными вооруженными силами, — пишет «Газета.ru».
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