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В России
2 минуты назад
В Петербурге подростки открыли стрельбу по сделавшему им замечание мужчине
Инцидент произошел на проспекте Просвещения.По предварительным данным, никто не пострадал.
По данным издания, конфликт начался после того, как прохожий сделал школьникам замечание из-за их внешнего вида: они были побриты налысо и одеты в футболки с крестами, черепами и надписями, которые обычно в качестве лозунгов используют националисты.
На комментарии в свой адрес молодые люди отреагировали агрессивно. Один из них — 17-летний парень — воспользовался пистолетом, — говорится в сообщении.
После этого молодые люди убежали.
«Предварительно, никто не пострадал. Подробности инцидента выясняются», – сообщается в публикации.
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