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В России
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43 минуты назад
В Минцифры хотят создать российский аналог Starlink в 2027 году
Костяк низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа (ШПД) в интернет, в том числе в поездах и самолетах, планируется сформировать в 2027 году.
К концу 2030 года группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, а всего предстоит запустить 383 спутника (в том числе 91 аппарат на замену выходящих из строя). Для этого потребуется провести 24 пуска ракет, говорится в проекте. Предполагается, что группировка будет создана в первую очередь за счет средств самой компании, она должна направить на проект 329,06 млрд руб. Еще 116 млрд рублей компании должны выделить из бюджета: 37,5 млрд руб. — в виде льготных кредитов на создание спутников, 17,3 млрд руб. — субсидии на запуски ракет, 61,2 млрд руб. — средства на выведение спутников на низкую околоземную орбиту. Только в 2025 году из федерального бюджета «Бюро 1440» должны выделить более 37 млрд руб.
Цель проекта, как указано в документе, — увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036 году.
В Минцифры отметили, что развитие спутниковой связи для них — «один из основных приоритетов на ближайшую перспективу», который обязательно найдет отражение в новом нацпроекте «Экономика данных».
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