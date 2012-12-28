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В России
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сегодня, 14:15
С 2025 года в РФ могут увеличить размер пособия по уходу за ребенком
Власти проработают вопрос об увеличении пособия по уходу за ребенком в РФ.
«Правительство обсуждает возможность увеличения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске», — говорится в материале.
По данным издания, поручение должно быть исполнено к январю 2025 года. Прожиточный минимум на детей в 2024 году по стране сейчас варьируется в зависимости от региона.
Отпуск по уходу за ребенком и, соответственно, пособие может оформить любой член семьи (в России декретный отпуск берут около 2% мужчин).
В 2025 году максимальный размер пособия будет доступен родителям со средней зарплатой в 2023–2024 годах от 172,5 тыс. руб. в месяц (исходя из предельной базы для начисления страховых взносов в 2024 году на уровне 2,225 млн руб., в 2023 году — 1,917 млн руб.). При сохранении действующего ограничения в 40% они будут получать пособие в максимальном размере 69 тыс. руб. Увеличение планки до 50% в 2025 году позволит нарастить размер максимальной выплаты до 86,2 тыс. руб. Родитель со средней зарплатой предыдущих двух лет, например, в 100 тыс. руб. в месяц будет получать ежемесячное пособие в размере 50 тыс. руб. против прежнего размера 40 тыс., а с зарплатой 50 тыс. руб. — 25 тыс. вместо 20 тыс. руб.
Оценить, как изменится максимальный размер пособия в 2026 году при повышении планки до 60%, пока невозможно, так как на этот период не утвержден размер предельной взносооблагаемой базы.
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