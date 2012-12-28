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сегодня, 12:44

Доходы от вкладов свыше 190 тысяч рублей попадут под налог с процентов

Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19%. Чтобы получить такой доход, на депозите и накопительных счетах россиянина в сумме должно лежать более 1 млн рублей — однако цифра разнится в зависимости от условий в финансовой организации. Эксперты полагают, что под сбор подпадет не более 5% вкладчиков — порядка 1 млн человек. Всего власти хотят получать от этого около 100 млрд в год.

Из-за повышения ставки ЦБ с 18 до 19% на заседании 13 сентября изменилась необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам. Она рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году.

Таким образом, доход, с которого не нужно заплатить налог по итогам 2024 года, равен 190 тыс. рублей. Эта цифра будет актуальной, если ключевую до конца года не повысят — а ЦБ в своем пятничном релизе допустил возможность ее увеличения уже в октябре, — пишут «Известия».

Налог по итогам начислений процентов на вклады в 2024 году рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% (если доходы окажутся более 5 млн рублей — 15%). Заплатить его надо будет до 1 декабря 2025 года.

При этом до 1 декабря 2024 года россияне должны будут заплатить налог на вклады по итогам 2023-го. Тогда необлагаемая база была 150 тыс. рублей.

Пассивный доход от депозита зависит от того, под какой процент были вложены деньги. В налоговую базу также включаются поступления от накопительных счетов, где уровень ставок традиционно ниже срочных вкладов, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Как ранее сообщал ЦБ РФ, в первой декаде сентября 2024 года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составила 17,6%. Однако в начале года она была ниже (14,7%), поскольку и ключевая находилась на уровне 16%.

Если брать среднюю за год ставку в 15%, то для получения дохода в 190 тыс. рублей у человека на вкладе должно лежать 1,26 млн рублей. Однако условия в кредитных организациях могут быть разные.

Чтобы попасть под сбор в 2024 году, в банке у человека должна находиться сумма, составляющая в совокупности не менее 1 млн рублей — по депозитам и накопительным счетам, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Предположим, что процентный доход за 2024 год составил 200 тыс. рублей. Значит, заплатить НДФЛ в размере 13% человеку придется только с суммы превышения необлагаемой базы — с 10 тыс. рублей. То есть всего 1300 рублей, — привела она пример расчета.

Человеку нужно учитывать, когда именно банк начисляет ему проценты, добавил Дмитрий Грицкевич из ПСБ.

— Например, если вклад был открыт год назад по ставке 10%, а в сентябре 2024 года он будет пролонгирован под 19%, то фактически в этом налоговом периоде были получены только проценты по депозиту со ставкой 10%. Остальные же выплаты от банка человек получит уже в следующем году. При необлагаемой базе в 190 тысяч рублей размер такого депозита может быть до 1,9 млн рублей, — пояснил эксперт.

Финальную сумму ФНС рассчитает самостоятельно и направит уведомление вкладчикам.
налоги
доходы
вклады
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экономика
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