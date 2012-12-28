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В России
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46 минут назад
В Амурской области три человека погибли при крушении вертолета Robinson
Место крушения было обнаружено спасателями 17 сентября после обеда. Экипаж совершал облет территории на участке предприятия.
«Место падения обнаружили в том же районе, трое погибших - пилот и два пассажира, их тела обнаружили», — отметил собеседник.
По данным МЧС региона, вертолет Robinson R66 пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. На борту находились пилот и 2 пассажира. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. Место крушения вертолёта спасатели обнаружили после обеда во вторник, — сообщает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело «нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна». Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
В поисках пропавшего вертолета были задействованы около 20 человек и 7 единиц техники. Воздушное судно принадлежит золотодобывающей компании «Хэргу». Экипаж совершал облет территории на участке предприятия. Место крушения было обнаружено спасателями 17 сентября после обеда, — передает ТАСС.
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