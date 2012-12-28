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В России
43
27 минут назад

Самые высокие зарплаты новичкам предлагают в Москве и Екатеринбурге

Аналитики сервиса «Авито Работа» составили рейтинг городов России, где новички могут рассчитывать на самые высокие средние зарплаты.

Самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тыс. руб. для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом 2023 года, — говорится в исследовании «Авито Работы».

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. (плюс 6%). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: минувшим летом новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. руб., что на 5% выше, чем годом ранее.

В топ-15 вошли также Казань — 67,9 тыс. руб., +6%; Новосибирск — 67,9 тыс. руб., +7%; Краснодар — 66,1 тыс. руб., +16%; Тула — 65,7 тыс руб.., +5%% Нижний Новгород — 64,1 тыс., +1%; Самара — 63,6 тыс. руб., +13%; Тюмень — 63,5 тыс. руб., 0%; Ростов-на-Дону — 63,2 тыс. руб., +8%; Воронеж — 62,9 тыс. руб., +12%; Красноярск — 60,7 тыс. руб., +5%% Псков — 60,4 тыс. руб., +3%; Сочи — 60,4 тыс. руб., +14%.

В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тыс. руб., это на 9% больше, чем летом 2023 года.

По данным Росстата, во втором квартале текущего года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 9,6% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с 2014 года. Главным драйвером эксперты считают рост зарплат в условиях дефицита кадров, — передает РБК.

По итогам прошлого года среднемесячная номинальная зарплата составила 73,7 тыс. рублей. Согласно макроэкономическому опросу ЦБ, в 2024-м она вырастет на 16%, причем в 2025 году рост замедлится до 9%, а в 2026 году — до 7%.
зарплаты
экономика
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