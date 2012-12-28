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В России
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54 минуты назад
В Красноярском крае девять человек задержали после смерти троих пациентов от капельниц
Задержали подозреваемых в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске.
«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ)», — отмечается в сообщении.
По предварительным данным, подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались.
«В ходе следственно-оперативных мероприятий, организованных следователями СК при силовой поддержке сотрудников ГУФСИН по Красноярскому краю фигуранты были задержаны, по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности.
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