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В России
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7 минут назад

В 2025 году рост зарплат замедлится вдвое до 9%

В 2025-м рост номинальной зарплаты в РФ замедлится до 9%, следует из результатов сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка («Известия» с ним ознакомились). В последующие два года опрошенные аналитики ожидают дальнейший спад — до 7% в 2026-м и до 6,6% в 2027-м.

При этом в 2024-м средняя номинальная зарплата в РФ увеличится на 16%, прогнозируют экономисты. Повышение на 16% может стать рекордным показателем с 2008-го, когда оно было на уровне 27%, подсчитали «Известия» по данным Росстата.

В прошлом же году номинальное жалованье в России составило около 75 тыс. рублей с увеличением почти на 15% с 2022-го. Таким образом, при увеличении на 16% заработок в среднем за весь 2024-й поднимется до 89 тыс. По статистике, на июнь он уже достиг отметки в 89,2 тыс.

«Резервы роста зарплат не бесконечны — регулярные повышения создают дополнительные издержки для бизнеса, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне. Поэтому логично ожидать замедления темпов зарплатной гонки и переключения на стратегию обучения сотрудников», — отметила эксперт центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина.

Реальная же зарплата, по оценкам опрошенных ЦБ экономистов, вырастет в этом году только на 7,3%. Далее повышение значительно замедлится — до 3% в 2025-м, 2,6% — в 2026-м и 2,3% в 2027-м.

При этом Минэк ожидает роста реальных зарплат на 9,2% в этом году и на 7% в следующем.

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