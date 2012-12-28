В 2025 году рост зарплат замедлится вдвое до 9%

В 2025-м рост номинальной зарплаты в РФ замедлится до 9%, следует из результатов сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка («Известия» с ним ознакомились). В последующие два года опрошенные аналитики ожидают дальнейший спад — до 7% в 2026-м и до 6,6% в 2027-м.

