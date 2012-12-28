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В России
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10 минут назад
Выдачи ипотеки в августе восстановились на 8%
Это произошло после почти трехкратного снижения объема выдач жилищных кредитов по итогам июля — тогда они составили 292 млрд рублей. После 1 июля рынок сократился из-за отмены массовой льготной ипотеки. Также в середине лета банки на некоторое время остановили выдачи семейной и IT-ипотеки, ведь после ужесточения условий по программам им требовалось время на их перезапуск.
Из-за заградительных ставок по программам банков рынок значительно ограничен, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. По его словам, ипотеку на вторичку берут в основном те, у кого накоплен существенный первоначальный взнос, а также те, кто планирует быстро закрыть кредит (например, за счет скорой реализации другой квартиры или какого-либо другого имущества).
«На рынке новостроек возможности покупки квартиры в кредит снизились после отключения массовой льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки. Покупать дорогие квартиры под 20% годовых мало кто решится, поэтому спрос снижается», — добавил Олег Репченко.
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