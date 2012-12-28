День карьеры с НЛМК посетили более 200 липецких студентов

На Новолипецком металлургическом комбинате провели День карьеры. Более 200 студентов из разных технических вузов, колледжей и техникумов региона приехали в Университет НЛМК, чтобы больше узнать о компании, познакомиться с ее программами и стажировками.

Студенты прошли тестирование, с помощью которого смогли определить какая профессия в металлургии им больше подходит, поиграли в игру «Карьерные маршруты НЛМК» и посетили сразу несколько тренингов о работе в команде.





- Я был приятно удивлен таким подходом к работе со студентами и молодыми специалистами. Мы увидели очень большой масштаб компании и те реальные возможности, которые она предоставляет студентам, - поделился Карен Бабаян, студент института машиностроения и транспорта ЛГТУ.





Как построить карьеру в НЛМК студентам рассказали молодые сотрудники компании. Кирилл Патейчук на комбинате работает четыре года. Начинал слесарем по ремонту передвижного состава. Сейчас он специалист по технической работе управления железнодорожного транспорта. А Алексей Тюленев пришел на НЛМК машинистом паровых турбин и за 5 лет стал главным специалистом дирекции по управлению энергетическим комплексом. Оба сотрудника принимали активное участие и в студенческих программах комбината, и в программах для молодых специалистов. Идея Дней карьеры с НЛМК принадлежит Алексею Тюленеву. Этот проект он защитил в финале конкурса «Молодой лидер НЛМК» в 2022 году.

- Очень важно, чтобы у студентов была возможность познакомиться с компанией, почувствовать себя ее частью. В этом как раз и помогает наше образовательное решение, - отметил Алексей Тюленев. – А что касается работы на НЛМК, на своем опыте могу сказать, что для молодых специалистов здесь есть самые разные программы и конкурсы, которые помогают развиваться вместе с компанией.





Ежегодно студенты более чем из 160 образовательных заведений подают заявки на участие в программах и проектах НЛМК. Сейчас идет регистрация в седьмой сезон кейс-чемпионата «РазРеши», который дает шанс пройти стажировку и трудоустроиться на НЛМК.

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