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В России
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сегодня, 16:54
ЦБ РФ сосредоточится на восьми направлениях в развитии страхового рынка
Банк России намерен сфокусировать внимание на восьми линиях в решении задачи по развитию страхового рынка на будущий трехлетний период.
Также сообщается, что особое внимание будет уделено развитию долевого рынка капитала. В ЦБ пояснили, что, несмотря на широкий выбор финансовых инструментов и разнообразие эмитентов, объемы ценных бумаг в свободном обращении не так велики, — передает «Интерфакс».
Кроме того, регулятор подчеркивает, что для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов. А чтобы компании были заинтересованы в диверсификации источников финансирования, Банк России предлагает проработать вопрос выравнивания мер поддержки, применяемых для кредитования и долевого финансирования.
ЦБ намерен расширить и требования к системе корпоративного управления страховщиков, в том числе планируется «уточнить требования к системе управления рисками».
Продолжится работа по международному признанию качества российской страховой и перестраховочной защиты, по налаживанию взаимодействия с компаниями из дружественных стран на рыночном уровне, отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка на период до 2027 года. Предполагается, что «такая работа послужит целям построения единой страховой инфраструктуры с дружественными странами и создания условий для развития конкуренции на рынке перестрахования путем создания дополнительных перестраховочных емкостей», — следует из проекта документа.
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